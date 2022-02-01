Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые рассказали, какой категории людей грозит тяжелое течение «омикрона»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые рассказали, какой категории людей грозит тяжелое течение «омикрона»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

На сегодняшний день наблюдается увеличение числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и старше с острой пневмонией после заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом заявили японские медики.

— Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы, — рассказал директор медицинского центра Фудзимино Акира Кано.

Он подчеркнул, что больше половины госпитализированных нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких, передает Express.

Помимо этого, Кано отметил, что острая форма пневмонии проявляется у пожилых пациентов, которые уже давно прошли вакцинацию от COVID-19.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса «омикрон». Она отметила, что можно говорить о снижении патогенеза заболевания.

До этого врач Александр Мясников объяснил, как избежать постковидного синдрома. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, избавиться от вредных привычек, сбалансированно питаться. Также специалист отметил, что восстановление организма зависит от формы болезни.

Читайте также:
Здоровье Коронавирус Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Все мнения
О проекте