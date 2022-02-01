Ученые рассказали, какой категории людей грозит тяжелое течение «омикрона»

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На сегодняшний день наблюдается увеличение числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и старше с острой пневмонией после заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом заявили японские медики.

— Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы, — рассказал директор медицинского центра Фудзимино Акира Кано.

Он подчеркнул, что больше половины госпитализированных нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких, передает Express.

Помимо этого, Кано отметил, что острая форма пневмонии проявляется у пожилых пациентов, которые уже давно прошли вакцинацию от COVID-19.

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Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала о ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса «омикрон». Она отметила, что можно говорить о снижении патогенеза заболевания.

До этого врач Александр Мясников объяснил, как избежать постковидного синдрома. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, избавиться от вредных привычек, сбалансированно питаться. Также специалист отметил, что восстановление организма зависит от формы болезни.