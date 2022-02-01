Депутата Милонова лишили шенгенской визы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутата Госдумы Виталия Милонова лишили шенгенской визы. О том, что она аннулирована, политик узнал во время поездки в Финляндию.

По мнению парламентария, подобное решение было принято из-за его фильма о кризисе на границе с Белоруссией.

— Польша попросила. Я в Польше не был никогда, но, видимо, это связано с тем, что я снимал фильм про ситуацию на границе Польши и Белоруссии. Ну, видимо, они обиделись и решили по-мелкому отомстить, — сказал Милонов в комментарии «360».

Милонов добавил, что не собирался посещать Польшу в будущем, а в Финляндию он ехал по приглашению правительства страны. Он отметил, что финские коллеги возмущены тем, что у него аннулировали визу.

По его словам, сам он на границе не читал и не подписывал никаких документов, поэтому не знает, как долго виза будет аннулирована.

До этого депутат Госдумы Милонов прокомментировал ситуацию в Казахстане. По словам Милонова, в настоящий момент обстановка в крупнейшем городе страны Алма-Ате постепенно нормализуется, главное — не допустить очередной дестабилизации.