Депутат Госдумы Милонов прокомментировал ситуацию в Казахстане

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своих впечатлениях от происходящего в Казахстане. Парламентарий находится в стране с момента начала многочисленных протестов.

По словам Милонова, в настоящий момент обстановка в крупнейшем городе страны Алма-Ате постепенно нормализуется, главное — не допустить очередной дестабилизации.

По его словам, жители страны не хотят насилия. Он отметил, что жители Казахстана выражают благодарность странам, входящим в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в первую очередь России, за братскую помощь, оказанную в деле восстановления мира и порядка в республике.

— Уверен, что произошедшее — это очевидная причина для усиления и интеграции наших общих усилий по наведению порядка и достижению стабильности, — подчеркнул Милонов в комментарии ФАН.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. С 1 января его стоимость в стране была увеличена в два раза — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров.

Известно, что сумма ущерба от массовых протестов в Казахстане составила порядка 200 миллионов долларов. В республике пострадали 848 субъектов и 1021 объект бизнеса. Жертвами беспорядков стали более 160 человек.