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В СНБО Украины спрогнозировали разрушение страны из-за Минских соглашений

Полина Долганова

В мире
В СНБО Украины спрогнозировали разрушение страны из-за Минских соглашений
Фото: president.gov.ua

Украинский секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во вторник, 1 февраля, заявил, что Минские соглашения могут разрушить страну.

— Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны, — сказал политик в интервью Associated Press.

По его словам, в настоящее время наблюдается необходимость заключения новых договоренностей.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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