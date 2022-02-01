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В Москве установили 16 лифтов для маломобильных горожан в 2021 году

Виктория Сикерина

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В Москве установили 16 лифтов для маломобильных горожан в 2021 году
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Андреевский мост Карта всех событий

Специалисты установили 16 новых лифтов для маломобильных москвичей на инженерных сооружениях города в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства во вторник, 1 февраля.

В ведомстве отметили, что лифты появились на трех мостах, трех путепроводах и одном подземном пешеходном переходе.

— На Андреевском пешеходном мосту и мосту Богдана Хмельницкого установили по два современных лифта грузоподъемностью 630 килограммов. Перед этим специалисты демонтировали устаревшие кабины с гидравлическими приводами, заменили все металлические и железобетонные конструкции шахт, облицевали гранитными плитами парапеты, — заявили в пресс-службе.

Также новыми лифтами оснастили пешеходный путепровод около 65-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Нижние посадочные площадки лифта оборудовали электроподогревом, а шахты утеплили специализированными плитами для эффективного функционирования в зимний сезон.

— Еще по два лифта заменили на пешеходных путепроводах на Алтуфьевском шоссе и 74-м километре МКАД. Старые лифтовые шахты переустроили и утеплили, подходы к кабинам оборудовали подогревом. Установили системы вентиляции и видеонаблюдения. В подземном переходе у станции метро «Курская» заменили два лифта. Специалисты поменяли часть металлоконструкций шахт и лестничных сходов. Затем провели бетонирование шахты лифта, обустроили пандусы и тамбуры с функцией подогрева, — уточнили в комплексе.

Также подъемники установили на Братеевском мосту, заключили в пресс-службе.

19 января работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта возобновились в Москве.

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