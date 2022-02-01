Кардиолог рассказала, чем опасно низкое атмосферное давление

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Терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева рассказала, чем опасно низкое атмосферное давление и как облегчить самочувствие в такие дни.

Она отметила, что снижение показателей примерно на 7 мм ртутного столба ощущают практически все. Реакция людей во многом зависит от адаптационных способностей организма, и, как правило, у лиц с хроническими заболеваниями они ниже. В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом.

У таких людей есть проблемы с сосудами и они не успевают привести в соответствие внутреннее давление с атмосферным, передает «МИР 24».

Низкое атмосферное давление может привести к увеличению случаев инсульта, приступов стенокардии. В такие дни повышается риск развития нарушений мозгового кровотока, гипертонических кризов, инфарктов. Может появиться тошнота, головокружение.

Чтобы облегчить свое состояние при низком атмосферном давлении, рекомендуется придерживаться рационального режима труда и отдыха, избегать стрессов и избыточной физической нагрузки. Также терапевт советует принять контрастный душ для кистей рук. Нужно включать то холодную, то горячую воду в течение 5-7 минут.

До этого врач рассказала, какие люди могут стать метеозависимыми.