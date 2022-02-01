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Росреестр поставил на кадастровый учет новый входной павильон Московского зоопарка

Виктория Сикерина

Город
Росреестр поставил на кадастровый учет новый входной павильон Московского зоопарка
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Сотрудники столичного управления Росреестра поставили на кадастровый учет новый входной павильон Московского зоопарка и пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 февраля.

Уточняется, что общая площадь двухэтажной входной группы со стороны станции метро «Баррикадная» составила свыше 1,2 тысячи квадратных метров. Здание оборудовали билетными кассами, турникетами и магазинами сувениров.

— Все учетно-регистрационные действия проведены в преддверии праздничной даты — в этом году Московский зоопарк отмечает 158 лет со дня основания. Сейчас зоологический сад занимает около 22 гектаров земли. Благодаря новому входному павильону посещение зоопарка для жителей города и туристов станет более комфортным, к тому же центральный вход будет не так загружен от потока гостей, — заявил замглавы управления Росреестра по городу Сергей Исмунц.

По его словам, в будущем здесь появятся кафе, образовательные и просветительские центры. Также для комфорта горожан и гостей столицы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) специалисты установили пассажирский лифт и пандусы.

Протяженность нового пешеходного перехода через Большую Грузинскую улицу составила 30 метров, заключили в ведомстве.

До этого стало известно, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, вылупился птенец краснокнижного розового пеликана. Малыш появился на свет в специальном инкубаторе.

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