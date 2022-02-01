Эндокринолог назвал три главные ошибки в питании диабетиков

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Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала о том, какие главные ошибки совершают пациенты с сахарным диабетом при составлении рациона.

Самая частая ошибка — отсутствие белка в вечернее время.

— Пациенты, начитавшись информации в интернете, думают, что вечером можно поесть легкий салатик и обойтись без белка. Но это в корне неправильно. Белок нам нужен для выработки мелатонина, который понижает кортизол и сахар крови, для выработки гормона роста, обеспечивающего нормальное развитие мышечной массы, и для правильной работы щитовидной железы. Щитовидная железа вырабатывает свои гормоны обычно утром из белка, а если мы не доедаем, то функция щитовидки ухудшается и как результат — набор веса, увеличение холестерина, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Вторая ошибка — ужин с высоким содержанием углеводов. На завтрак и обед углеводов должно быть больше, а ужин — самый скромный по хлебным единицам прием пищи. Большое количество углеводов сокращает выделение гормона роста.

— Третья главная ошибка — отказ от ужина. Отсутствие приема пищи дает гипогликемию, печень вырабатывает сахара, и начинаются «качели». После этого идет выброс гормонов, и человек на протяжении нескольких дней ест больше, чем ел до этого, — сказала доктор.

Интервальное голодание пациенты с сахарным диабетом должны согласовывать с лечащим врачом, так как это может грозить гипогликемией. Оптимальное время для ужина – за 3-4 часа до сна.

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