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Юристы рассказали, какие документы нужно проверить перед покупкой апартаментов

Руслан Давлетшин

Георгий Соланович

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Юристы рассказали, какие документы нужно проверить перед покупкой апартаментов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Перед покупкой апартаментов покупатель должен проверить документы о легальности строительства здания. Об этом «Вечерней Москве» рассказали юрист Артур Зубайдуллин и член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

По словам Зубайдуллина, покупатель перед приобретением здания должен проверить у застройщика генеральный план, аккредитацию, эскроу-счета, а также уточнить назначение земли — аренда у города или собственность владельца, спросить разрешение на строительство у администрации города. Более того, нужно смотреть технический план застройки.

Барсуков согласился с мнением юриста и добавил, что с приобретателем недвижимости в строящемся комплексе должны заключить договор долевого участия, а на сайте девелопера должна быть опубликована декларация.

За последние год-полтора строительные материалы (как отечественные, так и импортные) выросли в цене в два–четыре раза. Значительно повысилась стоимость квадратного метра в новостройках по итогам прошлого года. 31 января эксперты по недвижимости назвали факторы, влияющие на повышение стоимости жилья.

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