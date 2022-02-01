В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19

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Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России выпадет на середину февраля. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, скачок заболеваемости, который уже наблюдается в настоящее время, был вызван активным распространением штамма COVID-19 «омикрон».

— По-прежнему актуальны и неспецифические меры профилактики: ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест, — добавила эксперт.

Специалист подытожила, что еще одной эффективной мерой защиты является вакцинация, передает Интерфакс.

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За последние сутки в 85 регионах России выявили 125 836 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 21 533 случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 663 человека, еще 17 487 были госпитализированы в больницы. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровел 40 301 гражданин.