В России выявили 125 836 новых случаев коронавируса за сутки

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За последние сутки в 85 регионах России выявили 125 836 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 1 февраля сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 21 533 случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 663 человека, еще 17 487 были госпитализированы в больницы.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровел 40 301 гражданин.

Накануне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические испытания назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, разработанной центром, должны завершиться в течение двух–двух с половиной месяцев. Он объяснил, что испытания первой и второй фазы позволят Министерству здравоохранения выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению препарата.

До этого стало известно, что срок годности вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» продлили на срок до десяти месяцев. Данные изменения были утверждены Минздравом Российской Федерации.