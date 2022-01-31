Гинцбург рассказал, когда завершатся испытания назальной вакцины

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Клинические испытания назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи, будут завершены в течение двух-двух с половиной месяцев. Об этом в понедельник, 31 января, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Он объяснил, что испытания первой и второй фазы позволят Минздраву выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению назальной вакцины.

— Если всё будет идти действительно по плану, в течение двух месяцев, двух-двух с половиной месяцев закончатся испытания интраназальной вакцины, — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что на базе Сеченовского университета шесть добровольцев уже получили первую дозу назальной вакцины для профилактики COVID-19. Также известно, что некоторым участникам было введено плацебо. Отмечается, что назальная вакцина является двухкомпонентной. Вторая доза будет введена добровольцам через 21 день.

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2 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и станет доступной для жителей России через три–четыре месяца. Также он рассказал, что такая вакцина эффективна против нового штамма COVID-19 «омикрон».