Работу коммунальщиков перевели в усиленный режим из-за последствий снегопада в Москве

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В настоящий момент городские коммунальные службы работают в усиленном режиме. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что в последние дни прирост снежного покрова в столице достиг 15 сантиметров. При этом в ближайшие сутки ожидается еще до трех сантиметров осадков в виде снега.

— Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Непрерывно очищаются ключевые транспортные магистрали, ведутся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В работах по уборке города от снега задействовано 12,5 тысячи единиц техники, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что коммунальщики в особенности контролируют ситуацию на пешеходных зонах, подходах к остановкам общественного наземного транспорта, метро, Московскому центральному кольцу (МЦК) и объектам социальной инфраструктуры.

— В течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий, — говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в 2022 году январь в столице стал самым снежным за последние шесть лет.