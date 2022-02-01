Почти 60 миллиметров снега выпало в Москве за январь

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 2022 году январь в столице стал самым снежным за последние шесть лет. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что в первый месяц 2022 года прирост снежного покрова в Москве составил 59 миллиметров. При этом в 2016 году в городе выпало 77,2 миллиметра осадков в виде снега.

По словам метеоролога, к 1 февраля сугробы выросли до 49 сантиметров. Норма этого периода составляет 33 сантиметра, пишет РИА Новости.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей столицы ожидает мягкий февраль с умеренным количеством осадков в виде снега. Начало месяца будет аномально теплым. После вероятно одно арктическое вторжение, из-за чего температура воздуха ненадолго понизится. Однако в конце календарной зимы станет теплее.

Во вторник, 1 февраля, в столичном регионе прогнозируется облачная погода. В течение дня возможен мокрый снег. В Москве днем ожидается от минус одного до плюс одного градуса. Ночью сохранится аналогичная температура. Помимо этого, синоптики предупреждают о том, что на дорогах возможно образование гололедицы. В этот день ветер будет иметь южное и юго-западное направление. Его скорость будет составлять 5–10 метров в секунду.