«Бес попутал»: фигурист Александр Жулин рассказал, с кем изменял Татьяне Навке

Фото: Youtube / Россия 1

Серебряный призер Олимпийских игр, фигурист Александр Жулин рассказал, с кем изменял своей супруге Татьяне Навке.

Во время отношений с фигуристкой Жулину пришлось кататься вместе со своей экс-возлюбленной Оксаной Грищук.

— Оксана мне стала говорить: «Переезжай в Калифорнию. Ты — красивый, я — красивая, мы покорим Голливуд!». И я стал летать в Америку, тренироваться. Пальмы, актеры, актрисы. А тут какие-то тренировки, мы живем в маленькой комнатушке… Я не прошел испытания медными трубами. Я не понимал, кто я и что я. И на этой волне случился такой, скажем, «конфуз», — сказал фигурист в интервью программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Жулин рассказал, что на сутки съехал в мотель и много думал над тем, как жить дальше. Он позвонил Навке и сказал: «Дай мне разобраться, я, наверное, уеду в Калифорнию и буду с Оксаной».

— Она много плакала и переживала. За одну ночь я понял, что творю непотребные действия и надо прекращать. Сказал Оксане, что у нас ничего не получится. Бес попутал. Это была огромная ошибка в моей жизни. Таня как мудрая женщина меня простила. Честь ей и хвала, — сказал фигурист.

Брак Жулина и Навки продлился 14 лет, в семье родилась дочь Александра. В 2011 году Александр женился на фигуристке Наталье Михайловой, в 2013 году у пары родилась дочь Екатерина, а в 2020-м — Елена.

До этого Александр Жулин рассказал, как переживал расставание с Татьяной Навкой.