«Было очень тяжело»: Жулин рассказал подробности развода с Навкой

Александр Жулин и Татьяна Навка были вместе почти 14 лет / Фото: youtube.com

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о разводе с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Он отметил, что разрыв дался ему очень непросто, так как у них есть общая дочь Саша.

— В наших с Таней отношениях наступил такой момент, когда нам нужно было идти разными дорогами. Все начало рушиться после нашего приезда в Москву из Америки, Таня стала олимпийской чемпионкой и была очень востребована. Потом участие в ледовом шоу окончательно подвело нас к разрыву. Было очень тяжело пережить развод, ведь у нас был шестилетний ребенок — дочка Саша. Мы с Таней смогли сохранить уважение друг к другу, у нас растет замечательная дочь, которая очень хорошо воспитана. Таня никогда не препятствует нашему с Сашей общению, — рассказал Жулин в интервью на Youtube-канале Василия Конова.

Он добавил, что его дети от брака с фигуристкой Натальей Михайловой и дочка от Татьяны Навки прекрасно общаются. Саша часто приезжает в гости в новую семью отца и с удовольствием проводит время со своими сводными сестрами Катей и Аленой.

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