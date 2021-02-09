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«Без понтов»: Жулин оценил выступление Бузовой в «Ледниковом периоде»
Александр Жулин отметил невероятную работоспособность Ольги Бузовой / Фото: youtube.com

«Без понтов»: Жулин оценил выступление Бузовой в «Ледниковом периоде»

Юлия Курганова

Звезды

Заслуженный тренер России по фигурного катанию Александр Жулин, который был в жюри в проекте «Ледниковый период», оценил участие в нем популярной певицы Ольги Бузовой. Он сказал, что был поражен ее трудоспособностью.

— Ольга вызвала у меня только огромное уважение. Она совершенно без понтов. Я понимаю, почему за ней идет народ. Она очень целеустремленная: если Оля что-то решила, то будет идти до конца. Абсолютная трудяга. Что же касается ее катания, то это десятый вопрос, так как этому сложно научить, если человек далек от спорта, — заявил Жулин в интервью на Youtube-канале Василия Конова.

Также тренер отметил Регину Тодоренко, которая ему понравилась. Он предположил, что телеведущая до этого занималась либо гимнастикой, либо фигурным катанием.

Жулин сказал, что популярности проекту, несомненно, добавили Ольга Бузова и Алина Загитова, которая была ведущей шоу в паре с Алексеем Ягудиным.

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Ольга Бузова«Ледниковый период»Александр Жулин
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