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В Кремле проверят информацию о росте цен на ПЦР-тесты и лекарства от COVID-19

Полина Долганова

Общество
В Кремле проверят информацию о росте цен на ПЦР-тесты и лекарства от COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле обратят внимание на сообщения о том, что в российских аптеках выросли цены на ПЦР-тесты и лекарства от COVID-19. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы обратим обязательно на это внимание. Но наверняка оперативный штаб как-то мониторит эту ситуацию, — заявил он.

Он уточнил, что эта тема заслуживает внимания, пишет RT.

До этого стало известно, что в Ханты-Мансийске начали проводить проверку по факту завышения цен на ПЦР-тесты в частных лабораториях области.

22 января сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит стоимость ПЦР-тестов на коронавирус. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ обсуждался 18 января на заседании координационного совета, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Уточняется, что контроль за исполнением поручения премьер-министра закреплен за руководителями регионов государства.

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