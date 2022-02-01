Врач рассказала, какие продукты полезны для поджелудочной железы
Заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова назвала продукты, полезные для поджелудочной железы.
Специалист отметила, что стоит включить в рацион куриное филе, нежирное молоко и натуральные йогурты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты (крупы), ягоды.
Необходимо сделать упор на белковые и нежирные продукты, а также продукты, содержащие антиоксиданты. Среди них темные листовые овощи, синие и фиолетовые ягоды, морковь.
Употребление белковых, нежирных продуктов, отварных или приготовленных на пару многократно снижает нагрузку на орган и не требует от него тяжело трудиться, чтобы переработать пищу.
При этом Ольга Шарапова добавила, что есть ряд продуктов, употребление которых стоит сократить. Это колбасные изделия, субпродукты, напитки с содержанием сахара, чипсы, продукты, жаренные в большом количестве масла, передает ОСН.
До этого нутрициолог рассказала о пользе и вреде яблок.