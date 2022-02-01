Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, какие продукты полезны для поджелудочной железы

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач рассказала, какие продукты полезны для поджелудочной железы
Фото: depositphotos

Заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова назвала продукты, полезные для поджелудочной железы.

Специалист отметила, что стоит включить в рацион куриное филе, нежирное молоко и натуральные йогурты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты (крупы), ягоды.

Необходимо сделать упор на белковые и нежирные продукты, а также продукты, содержащие антиоксиданты. Среди них темные листовые овощи, синие и фиолетовые ягоды, морковь.

Употребление белковых, нежирных продуктов, отварных или приготовленных на пару многократно снижает нагрузку на орган и не требует от него тяжело трудиться, чтобы переработать пищу.

При этом Ольга Шарапова добавила, что есть ряд продуктов, употребление которых стоит сократить. Это колбасные изделия, субпродукты, напитки с содержанием сахара, чипсы, продукты, жаренные в большом количестве масла, передает ОСН.

До этого нутрициолог рассказала о пользе и вреде яблок.

Читайте также:
Здоровье Врачи пищеварение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Все мнения
О проекте