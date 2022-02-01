Врач рассказала, какие продукты полезны для поджелудочной железы

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Заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова назвала продукты, полезные для поджелудочной железы.

Специалист отметила, что стоит включить в рацион куриное филе, нежирное молоко и натуральные йогурты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты (крупы), ягоды.

Необходимо сделать упор на белковые и нежирные продукты, а также продукты, содержащие антиоксиданты. Среди них темные листовые овощи, синие и фиолетовые ягоды, морковь.

Употребление белковых, нежирных продуктов, отварных или приготовленных на пару многократно снижает нагрузку на орган и не требует от него тяжело трудиться, чтобы переработать пищу.

При этом Ольга Шарапова добавила, что есть ряд продуктов, употребление которых стоит сократить. Это колбасные изделия, субпродукты, напитки с содержанием сахара, чипсы, продукты, жаренные в большом количестве масла, передает ОСН.

До этого нутрициолог рассказала о пользе и вреде яблок.