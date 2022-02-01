Песков допустил, что Путин может позвонить вдове Ельцина

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин может позвонить вдове первого лидера РФ Бориса Ельцина Наине 1 февраля, то есть в годовщину его дня рождения.

— Да, чаще всего он ей звонит. Я не исключаю, что и сегодня президент решит ей позвонить, но точно мне неизвестно, — отметил Песков.

Он также назвал Ельцина крупной политической фигурой, которая оставила значимый след в истории России, пишет ТАСС.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года и умер 23 апреля 2007 года.

Недавно бывший председатель Верховного Совета страны Станислав Шушкевич рассказал, что настоящей причиной конференции в Беловежской Пуще были переговоры с РСФСР по поставкам энергоресурсов в Белоруссию. По его словам, он пригласил бывшего президента России Бориса Ельцина именно туда, потому что предполагал, что он точно согласится приехать на базу отдыха «Вискули», которая служила охотничьей резиденцией членов Политбюро ЦК КПСС.

Советский Союз распался после заключения 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство.