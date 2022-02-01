Геронтолог Позднякова назвала лучшую тренировку для мозга

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Как избежать деменции и с помощью чего лучше всего тренировать мозг, рассказала Наталья Позднякова, доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины.

По словам эксперта, люди, пренебрегающие должным уровнем физической нагрузки, будут чаще сталкиваться с обострением хронических болезней. При проблемах с памятью недостаток физической активности приводит к отрицательной динамике.

Для хорошей работы мозга в пожилом возрасте необходимы регулярные прогулки — в день достаточно ходить около 20–30 минут. Для того чтобы мотивировать себя на такой шаг, можно завести домашнего питомца, передает Nation news.

Кроме того, для тренировки памяти нужны занятия, связанные с умственной активностью. Можно учить иностранные слова или новые стихотворения.

До этого геронтолог Хавинсон рассказал, что делать при болях в пояснице. По словам врача, можно выделить четырех основных специалистов, к которым следует обратиться при болях в пояснице: терапевт, уролог, травматолог, гериатр.