Школу на 2,1 тысячи детей в Троицке планируют сдать в начале 2024 года

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Троицк Карта всех событий

Крупную школу на 2,1 тысячи детей в Троицке планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин во вторник, 1 февраля.

Он отметил, что общая площадь учебного заведения превысит 30 тысяч квадратных метров.

— Новая школа поможет в решении проблемы дефицита мест в образовательных учреждениях, — заявил глава ведомства.

Жидкин добавил, что специалисты оснастят школу просторными и современными классами, методическими кабинетами, универсальными зонами и мастерскими. Здесь ребята смогут углубленно изучать гуманитарные и точные науки.

Также вместе с общеобразовательным учреждением планируется возвести детский сад на 350 воспитанников.

— Школы и сады, как и вся «социалка», что мы возводим в ТиНАО, соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, — приводятся в сообщении агентства городских новостей «Москва» слова руководителя департамента.

До этого Владимир Жидкин рассказал, что участок для строительства школы на 2,1 тысячи учеников в Троицке располагается вне особо охраняемых природных территорий.