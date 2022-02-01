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В правительстве Москвы рассказали о развитии транспортных сервисов города

Георгий Соланович

Город
В правительстве Москвы рассказали о развитии транспортных сервисов города
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве продолжается развитие таких транспортных сервисов, как Face Pay, каршеринг и велопрокат. В правительстве города намереваются и дальше делать столицу удобнее. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с 1 сентября 2021 года в Москве возможно бесплатно пересаживаться между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов в течение 90 минут. С 2 января 2022 года бесплатные пересадки будут распространяться и на один маршрут.

С января 2022 года активировать баланс карты «Тройка» после онлайн-пополнения можно на любом валидаторе города. Также продолжают развиваться сервисы каршеринга, велопроката, такси и приложение «Парковки Москвы». В общественном транспорте тщательно следят за соблюдением норм безопасности, сокращается количество ДТП, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Немногим ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития московского транспорта в 2022 году. Планируется завершить строительство БКЛ, реконструкцию Южного речного вокзала и эскалаторной галереи на Воробьевых горах, закрытой около сорока лет назад. В планах правительства также воссоздать речной транспорт столицы.

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