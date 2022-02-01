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Сергей Собянин рассказал о планах развития московского транспорта в 2022 году

Георгий Соланович

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Сергей Собянин рассказал о планах развития московского транспорта в 2022 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития транспортной инфраструктуры города на 2022 год. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра.

В 2022 году планируется завершить строительство БКЛ, реконструкцию Южного речного вокзала и эскалаторной галереи на Воробьевых горах, закрытой около сорока лет назад. В планах правительства также воссоздать речной транспорт столицы.

Подробный план развития транспортной инфраструктуры столицы на 2022 год можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что Москва закупит более 300 новых вагонов метро и 500 электробусов в 2022 году. Более того, пригородные столичные перевозчики приобретут порядка 400 новых вагонов.

До этого стало известно, что столичное метро превосходит мировые подземки по количеству, объему закупок и качеству поездов. Так, в период с 2010 по 2023 год Московский метрополитен по объему закупок вагонов в пять раз опередил метро Нью-Йорка, в два с половиной раза лондонскую подземку и более чем в два раза — Гонконга.

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