Московское метро опередило подземки мира по количеству вагонов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московское метро превосходит мировые подземки по количеству, объему закупок и качеству поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В Дептрансе уточнили, что в период с 2010 по 2023 год московский метрополитен по объему закопок вагонов в пять раз опередил метро Нью-Йорка, в два с половиной раза лондонскую подземку и более, чем в два раза – Гонконга.

Более того, в Telegram-канале добавили, что с 2020 года идут закупки только вагонов «Москва-2020», которые превосходят свои мировые аналоги.

— По решению Мэра города Сергея Собянина запланированы поставки 336 вагонов метро, 450-500 электробусов и 50-100 трамваев. В метро будут приходить российские поезда последнего поколения «Москва-2020», удобство и комфорт которых уже оценили наши пассажиры, — резюмировал заместитель мэра Москвы в Правительстве столицы Максим Ликсутов.

Он также заявил, что в прошлом году в метрополитене города запустили 337 новых вагонов.

28 января стало известно, что двухэтажные вагоны-рестораны могут включить в составы поездов ФПК в 2022 году.