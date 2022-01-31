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Свыше 300 вагонов метро и 500 электробусов закупит столица в этом году

Виктория Сикерина

Город
Свыше 300 вагонов метро и 500 электробусов закупит столица в этом году
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва закупит более 300 новых вагонов метро и 500 электробусов в 2022 году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы и руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 31 января.

Он отметил, что пригородные столичные перевозчики приобретут порядка 400 новых вагонов.

— В этом году мы ожидаем получить 336 вагонов метро. Мы купим около 450–500 новых электробусов и от 50 до 100 новых трамваев. Это все в этом году, — сказал заммэра в интервью РИА Новости.

До этого стало известно, что столичное метро превосходит мировые подземки по количеству, объему закупок и качеству поездов. Так, в период с 2010 по 2023 год Московский метрополитен по объему закупок вагонов в пять раз опередил метро Нью-Йорка, в два с половиной раза лондонскую подземку и более чем в два раза — Гонконга. При этом с 2020 года идут закупки только вагонов «Москва-2020», которые превосходят свои мировые аналоги. Уточнялось, что в прошлом году в подземке города запустили 337 новых вагонов.

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