Почти две тысячи заявок по реновации обработал Единый контакт-центр за январь

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Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Строительного комплекса Москвы обработали почти две тысячи обращений горожан по программе реновации за январь текущего года. Об этом рассказал во вторник, 1 февраля, глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что самыми популярными стали вопросы, связанные с работой Фонда реновации, процессом предоставления квартир, сроками переселения и подбором стартовых площадок для реализации программы.

— С начала года на «горячую» линию Стройкомплекса поступило 2814 обращений, из них о реализации программы реновации — 1935, — заявил руководитель ведомства по городу.

До этого Сергей Левкин сообщил, что с начала 2021 года в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы поступило 29,8 тысячи обращений от москвичей и различных застройщиков. При этом за аналогичный период прошлого года специалисты центра получили 31,6 тысячи заявок. Небольшое снижение по итогам 2021 года связано с меньшим количеством обращений по теме реновации.