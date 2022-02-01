Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное количество сотрудников

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Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендовала работодателям перевести на удаленный режим работы максимальное число своих сотрудников на фоне роста числа заболевших COVID-19. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ.

— В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что компании сами вправе определить количество работников, которые будут переведены на удаленку.

Уточняется также, что дистанционный режим работы не является основанием для сокращения заработной платы, пишет РИА Новости.

За последние сутки в 85 регионах России выявили 125 836 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 21 533 случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 663 человека, еще 17 487 были госпитализированы в больницы. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за день полностью выздоровел 40 301 гражданин.