Вице-губернатор Петербурга объяснила, почему на удаленку перевели старшеклассников

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина объяснила решение отправить на дистанционное обучение учеников 7–11-х классов.

Она отметила, что прервать цепочки заражений коронавирусом можно только разобщением потоков людей, в том числе детей, которые стали болеть все чаще, сообщают «Невские новости».

Потехина пояснила, что на протяжении двух лет пандемии власти пытаются сохранить экономику страны. Если приостановить очную работу начальной школы и детских садов, то родителям малышей также придется сидеть дома. Кроме того, случаев заболевания среди старшеклассников в разы больше.

— Конечно, младшие дети тоже болеют. Но я вижу общую статистику по городу, а не только по отдельным школам и классам. У малышей, к счастью, ситуация гораздо более благополучная, — отметила она.

Накануне стало известно, что учеников старших классов школ Санкт-Петербурга переводят на дистанционное обучение с 2 по 13 февраля. Согласно последней информации, эта мера вводится в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Также старшеклассникам нельзя посещать заведения общественного питания, кружки и секции, передает argumenti.ru.

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До этого сообщалось, что каникулы для школьников объявили в Тульской области из-за COVID-19.