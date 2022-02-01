Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Волгоградский TikTok-блогер избил мать и бабушку в прямом эфире

Илья Ашуров

Происшествия
Волгоградский TikTok-блогер избил мать и бабушку в прямом эфире
Фото: vk / Павел Прокудин

В Волгограде блогер Павел Прокудин избил мать и бабушку в прямом эфире в TikTok. Видео инцидента распространилось в интернете.

На кадрах видно, как парень набрасывается на свою мать после того, как она просит его сделать музыку потише. Разъяренный замечанием блогер бьет свою родственницу и таскает ее по полу. Раздаются крики. В порыве гнева стример избивает и свою пожилую бабушку.

— Прекрасно видели, что я ни в чем не виноват… даже нож ей сейчас хотел в живот воткнуть — она сдохнет, я похороню, — обращается Прокудин к своим зрителям.

Видео: Telegram / Подъем

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что никаких заявлений от участников конфликта не поступало.

При этом блогер уже попадал в поле зрения полиции в марте прошлого года, но тогда родственники отказались писать на него заявление, сообщает Telegram-канал «Подъем».

На прошлой неделе объявленный в федеральный розыск блогер Хизри Запиров заявил, что он не знал, что его ищут и он в федеральном розыске. По его словам, повестка ему не приходила.

Читайте также:
Семья TikTok Волгоградская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Настоящая зима

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Нужны бодрее Щедрины

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как Россия ответит на отказ США и НАТО

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миллион лет до нашей встречи

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цифровая паутина стала раздражать

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Что будет с курсом рубля в феврале

Виталий Лейбин
Виталий Лейбин

Войны с Украиной не будет

Все мнения
О проекте