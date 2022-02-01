Волгоградский TikTok-блогер избил мать и бабушку в прямом эфире

Фото: vk / Павел Прокудин

В Волгограде блогер Павел Прокудин избил мать и бабушку в прямом эфире в TikTok. Видео инцидента распространилось в интернете.

На кадрах видно, как парень набрасывается на свою мать после того, как она просит его сделать музыку потише. Разъяренный замечанием блогер бьет свою родственницу и таскает ее по полу. Раздаются крики. В порыве гнева стример избивает и свою пожилую бабушку.

— Прекрасно видели, что я ни в чем не виноват… даже нож ей сейчас хотел в живот воткнуть — она сдохнет, я похороню, — обращается Прокудин к своим зрителям.

Видео: Telegram / Подъем

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что никаких заявлений от участников конфликта не поступало.

При этом блогер уже попадал в поле зрения полиции в марте прошлого года, но тогда родственники отказались писать на него заявление, сообщает Telegram-канал «Подъем».

На прошлой неделе объявленный в федеральный розыск блогер Хизри Запиров заявил, что он не знал, что его ищут и он в федеральном розыске. По его словам, повестка ему не приходила.