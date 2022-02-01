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Шестой Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» состоится 11-13 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе мероприятия во вторник, 1 февраля.

— С 20 мая 2021 года Россия заняла пост председателя в Арктическом совете. Основной целью председательства является развитие Арктического региона на основе баланса экономического, экологического и социального факторов, — рассказал полпред президента в ДФО, председатель оргкомитета форума Юрий Трутнев.

Девизом председательства является «Ответственное управление для устойчивой Арктики», уточнил он. Всего в программе заложено более ста мероприятий по десяти направлениям, в том числе по вопросам экономики, экологии и развития человеческого капитала, добавил зампред правительства. На форум, по его словам, пригласят 2,5 тысячи участников из более чем 50 стран мира.

— Деловая программа форума формируется с учетом приоритетов российского председательства, среди них: социально-экономическое развитие региона, население Арктики, охрана окружающей среды и укрепление Арктического совета как основной площадки для многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Уверен, что широкий круг тем и форматов деловой программы позволит выработать новые направления партнерства с арктическими странами в сфере устойчивого развития региона, — подчеркнул советник президента, ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков.

Архитектура деловой программы насчитывает шесть блоков. Они включают в себя треки «Экономическое развитие», «Комфортные условия для жизни в Арктике», «Развитие логистики в Арктике», «Экология и климат в Арктике», «Наука и образование в Арктике», а также «Международное сотрудничество в Арктике».

— Российская Арктика уже является крупнейшей в мире экономической зоной, регионом, где применяются прорывные технологии, проводятся уникальные научные исследования, реализуются проекты строительства социальной инфраструктуры и реконструкции городов. На форуме обсудим результаты нашей работы и новые прорывные решения, направленные на ускоренное развитие экономики, создание условий для комфортной жизни и работы людей, — поделился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В молодежную программу форума войдет Молодежный арктический форум, который состоится в Архангельске. Заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики также намечено в рамках мероприятия.

— В архитектуре форума нашли отражение многие ключевые вопросы повестки дня Арктического совета, в котором наша страна председательствует в 2021-2023 годах. Приглашаем всех наших партнеров к обсуждению принципиальных для Заполярья и его жителей, включая коренное население, направлений сотрудничества, — сообщил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Итоги мероприятия внесут значимый вклад в развитие дискуссии об устойчивом развитии в высоких широтах, заключил он.