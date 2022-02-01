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Онлайн-сервис для контроля доставки платежных документов заработал в Москве

Евгений Белоусов

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Онлайн-сервис для контроля доставки платежных документов заработал в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новый онлайн-сервис для контроля доставки печатных единых платежных документов заработал с 1 февраля на сайте ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Согласно Жилищному кодексу РФ, платежные документы доставляются жителям не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим. В Москве ЕПД приходит раньше, уже к середине текущего месяца.

Теперь при несвоевременном получении платежного документа можно сообщить об этом на сайте ГБУ. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму и указать период, за который не был получен документ, ФИО, адрес и e-mail для обратной связи.

Отмечается, что обращение будет рассмотрено в течение 30 дней. В это время есть возможность получить дубликат квитанции. Это можно сделать в центре госуслуг «Мои документы», на портале mos.ru, а также по СМС.

— Для онлайн-оплаты квитанция необязательна, достаточно десятизначного кода плательщика, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Сбербанк запустил новую услугу для пользователей. Перед совершением онлайн-перевода он может поступить на дополнительную проверку близкому человеку. Отмечается, что данная услуга безопасна. Особенно в ситуации, когда люди переводят деньги мошенникам под психологическим давлением.

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