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Гастроэнтеролог Вялов рассказал, как избавиться от изжоги

Ирина Игнатенко

Общество
Гастроэнтеролог Вялов рассказал, как избавиться от изжоги
Фото: depositphotos

Если вы просто откажетесь от продуктов, которые вызывают изжогу, это ничего не даст. Необходимы другие меры. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Он пояснил, что существует пища, которая увеличивает секрецию пищеварительного сока, и кислота вырабатывается сильнее. Чаще всего это различные гастрономические изыски. Например, жареное мясо. Однако отказ от продуктов, которые вызывают изжогу, ничего не даст.

— Всю жизнь есть невкусное, чтобы меньше страдать от изжоги, — не вариант. Тем более что изжога все равно будет, ведь желудочный сок вырабатывается всегда, — отметил специалист.

Чтобы избавиться от изжоги, нужно убрать воспаление и улучшить тонус органов пищеварительного тракта. Тогда изжога пройдет и человеку не придется постоянно сидеть на диете или пить лекарственные препараты перед приемом пищи, передает «Царьград».

До этого терапевт рассказала, при каких болях в животе нужно срочно обращаться к врачу. К специалисту можно обратиться, если пациент чувствует боли в животе впервые за долгое время. При этом необязательно сразу идти на КТ или МРТ — достаточно просто посетить врача-терапевта.

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