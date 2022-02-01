Назван топ-7 женских имен, обладательницы которых обречены на тяжелую судьбу

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Невероятное влияние на судьбу человека оказывает его имя. Пренебрегать тщательным выбором имени для ребенка нельзя, ведь если одно имя способно обеспечить успех, то другое — обречет на несчастья. Астролог и экстрасенс Андрей Харрис изучил разнообразные тайные источники и составил топ-7 женских имен, обладательницы которых обречены на тяжелую судьбу.

Первое место среди несчастных занимает Елизавета. По словам экстрасенса, это имя отличает особенный трагизм.

Второе место экстрасенс отвел Анне. Третье место делят между собой Ольга и Александра.

Остальные места отводятся именам Ксения, Мария и Юлия. Харрис отмечает, что всего он сумел выделить более двух тысяч подобных имен, которыми не стоит называть своего ребенка, если не хочешь обречь его на беды и несчастья в будущем.

Экстрасенс также посоветовал выход из ситуации, когда данное при рождении имя тяготит и приносит неудачи. Лучше всего в такой ситуации, рекомендует он, поменять имя на любое другое.

Однако одно только имя не гарантирует бесконечной полосы неудач. Харрис подчеркнул, что на это также влияют и поступки самого человека.

— Если в какой-то момент мы упустили свою судьбу из рук, перестали бороться и идти к намеченной цели, то данные имена, конечно же, повлияют негативно, — цитирует его Пятый канал.

До этого стало известно, что прорицательница Ванга предсказала судьбоносные перемены обладательницам шести женских имен.