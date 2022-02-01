Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярных лекарств

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Нехватку магния в организме способен спровоцировать неправильный прием ряда лекарств. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

Мочегонные и слабительные средства, а также ингибиторы протонного насоса при высоких дозах активно выводят магний, уточнил он. Его уровень, по данным специалиста, снижают антибиотики, а также ряд противогрибковых препаратов.

При приеме подобных лекарств, советует он, следует строго следить и при необходимости восполнять уровень микроэлемента. Дело, по его словам, в том, что магний участвует в контроле калия, а недостаток или избыток последнего способен убить.

Врач назвал магний «серым кардиналом», который многим управляет. Необходимую дозу магния человек может получить при правильном питании, включающем мясо, бобовые, шоколад и орехи, отметил Мясников в эфире «России 1».

26 января главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что проблемы с избыточной массой тела имеют больше половины россиян, а четверть из них страдают от ожирения. Эксперт привел в пример данные регулярных систематических эпидемиологических исследований в разных регионах страны.

По статистике где-то 55 процентов населения имеют и избыточную массу тела, и ожирение. Из них высшую форму избыточной массы тела за счет жира имеют 25–26 процентов, заключил Тутельян.