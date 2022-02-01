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Триста кинотеатров уже подключилось к программе «Пушкинская карта»

Евгения Владимирова

Общество
Триста кинотеатров уже подключилось к программе «Пушкинская карта»
Фото: Культура.РФ

С 1 февраля билеты на российские фильмы в кинотеатрах можно будет приобрести по «Пушкинской карте». Об этом во вторник, 1 февраля, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с членами правительства России по вопросам социально-экономического развития.

По ее словам, в 2022 году молодежь сможет купить билеты на 32 новых фильма и на ретроспективные показы классики.

— К программе уже подключилось 300 кинотеатров, в течение трех лет их станет в пять раз больше. Важно, что каждый третий находится в сельской местности, — передает слова Голиковой агентство городских новостей «Москва».

Вице-премьер отметила, что на сегодняшний день держатели «Пушкинской карты» приобрели билеты в кинотеатры более чем на 200 тысяч рублей.

«Пушкинская карта» — это специальна банковская карта, разработанная для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. С ее помощью можно оплачивать только билеты на культурные мероприятия.

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