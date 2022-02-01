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Историк Понасенков поздравил с днем рождения Льва Лещенко

Ирина Игнатенко

Общество
Историк Понасенков поздравил с днем рождения Льва Лещенко
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Историк, публицист, телеведущий, видеоблогер, режиссер Евгений Понасенков поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

Он отметил, что энергия этого артиста поражает и вдохновляет.

— Мне кажется, он очень правильно относится к жизни, как и к творчеству, — легко. Он всегда понимал, что он может, а что — нет. У него есть понимание контекста. Даже самые простые его песни звучали бы не так интересно для публики, если бы не та объемная и всесторонне грамотная личность, — отметил историк в комментарии ФАН.

Евгений Понасенков также указал на одну из ярких черт артиста. Он отметил, что Лещенко обладает советской закалкой, поэтому все неприятности ему нипочем и он никогда не унывает. Он следует правилам современности и не теряет себя, добавил историк.

1 февраля Льву Лещенко исполнилось 80 лет.

Ранее Лев Лещенко признался, что изменил отношение к песне «День Победы».

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