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Джонсон прилетел в Киев для переговоров с Зеленским

Иван Юминов

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Джонсон прилетел в Киев для переговоров с Зеленским
Фото: flickr/number10gov

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 1 февраля.

Незадолго до поездки Джонсон контактировал с заболевшей коронавирусом главой МИД Лиз Трасс. Премьер, как ожидается, обсудит с Зеленским ситуацию на украино-российской границе, отмечает РИА Новости.

31 января сотрудница секретариата кабинета министров Великобритании Сью Грэй заявила, что некоторые вечеринки в канцелярии Джонсона, которые проводились в разгар действия коронавирусных ограничений в 2020 году, не должны были иметь место. Организация этих мероприятий, как считает она, стала серьезным нарушением высоких стандартов поведения чиновников.

Проведение вечеринок стало следствием провалов в вопросе лидерства со стороны различных подразделений канцелярии, уточняется в ее докладе. Грэй обратила внимание и на то, что сотрудники канцелярии употребляли алкоголь на рабочем месте.

После публикации отчета, по мнению ряда обозревателей, Джонсон, возможно, будет вынужден подать в отставку. Для этого потребуется, чтобы об утрате доверия заявили 15 процентов депутатов от правящей Консервативной партии, заседающих в палате общин.

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