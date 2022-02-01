Джонсон прилетел в Киев для переговоров с Зеленским

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31 января сотрудница секретариата кабинета министров Великобритании Сью Грэй заявила, что некоторые вечеринки в канцелярии Джонсона, которые проводились в разгар действия коронавирусных ограничений в 2020 году, не должны были иметь место. Организация этих мероприятий, как считает она, стала серьезным нарушением высоких стандартов поведения чиновников.

Проведение вечеринок стало следствием провалов в вопросе лидерства со стороны различных подразделений канцелярии, уточняется в ее докладе. Грэй обратила внимание и на то, что сотрудники канцелярии употребляли алкоголь на рабочем месте.

После публикации отчета, по мнению ряда обозревателей, Джонсон, возможно, будет вынужден подать в отставку. Для этого потребуется, чтобы об утрате доверия заявили 15 процентов депутатов от правящей Консервативной партии, заседающих в палате общин.