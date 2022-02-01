ВОЗ предупредила о наступлении мощной волны «омикрона» в России

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Волна заражений штаммом коронавируса «омикрон» будет мощной, но короткой. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге во вторник, 1 февраля.

— Россия — это одна из стран, где «омикрон» сейчас активно распространяется. Поэтому, несомненно, пока еще рано расслабляться. Рекомендации такие же, как и для других стран, столкнувшихся с такой ситуацией, — это пять стабилизаторов пандемии, — рассказал специалист.

В связи с этим он посоветовал вакцинироваться, затем ревакцинироваться, а также носить маски и почаще проветривать помещения. Страны должны делать все возможное, чтобы школы были открытыми, а правительствам следует повышать уровень доступности лечения, приводит слова Клюге ТАСС.

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18 января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.