Приют имени доктора Гааза будет отреставрирован для молодежного центра

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Здание бывшего московского работного дома 1913 года отремонтируют для размещения детского молодежного центра «Сокольники». Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, здание является объектом культурного наследия «Ансамбль сокольнического отделения Городского работного дома и дома трудолюбия XIX — начала XX веков — приют имени доктора Ф. П. Гааза для малолетних призреваемых работного дома и дома трудолюбия, 1913 год, архитектор А. Ф. Мейснер».

— После проведения работ, проект которых был одобрен экспертами Мосгосэкспертизы, в молодежном центре будет осуществляться деятельность по внешкольному дополнительному образованию, — отметил он.

Уточняется, что в будущем центре дети смогут осваивать актерское мастерство, историю искусств, конструирование, иностранные языки и информатику.

В рамках реставрационных работ предусмотрено восстановление штукатурного и окрасочного слоев фасадов согласно колористическим решениям 1913 года. Планируется восстановить утраченные элементы декоративного пояса и панно из глазурованной плитки.

Внутри здания предполагается выполнить восстановление отделки парадной лестницы, отреставрировать покрытие пола метлахской плиткой и сохранившиеся своды Монье. Кроме того, в помещениях установят деревянные двери, которые будут выполнены по историческим образцам, говорится в сообщении.

Городские власти направили 857,8 миллиона рублей на сохранение и реставрацию памятников архитектуры в Москве. Соответствующее постановление подписал 20 января мэр столицы Сергей Собянин. Согласно документу, за счет денежных средств специалисты воссоздадут уникальный четырехъярусный иконостас XVIII века церкви святых апостолов Петра и Павла. Он расположен на Новой Басманной улице.