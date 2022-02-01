Новые выделенные полосы появятся на пяти участках Москвы 14 февраля

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Россия, Москва, улица Грузинский Вал Карта всех событий

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся еще на пяти участках Москвы 14 февраля. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как уточнили в пресс-службе, новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки более чем для 35 тысяч пассажиров в день. Например, при использовании маршрутов 57 и 111, проходящих по Университетскому проспекту, получится сэкономить до пяти минут времени в пути.

Выделенная полоса на площади Тверской Заставы позволит въезжать автобусам на саму площадь, что сделает пересадки на D1 и маршруты м1, e30, т56, т78 более удобными. Также с 15 до 5 минут сократится время в пути на городском транспорте на улице Грузинский Вал.

На съезде с улицы Сущевский Вал на Бутырскую улицу позволит разделить движение автомобилей и автобусов на выезде с ТТК на Дмитровское шоссе. А на улице Михайловка автобусы смогут беспрепятственно заезжать на отстойно-разворотную площадку.

— Благодаря отдельной полосе автобусы едут без задержек, а вы экономите время в пути, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что каждый рабочий день 22 действующими станциями Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) пользуются 550 тысяч пассажиров. Как сообщили в дептрансе, открытие новых станций БКЛ поспособствовало появлению в столице десятков новых маршрутов и пересадок.