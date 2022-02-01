Действующими станциями БКЛ пользуются 550 тысяч пассажиров в день

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Каждый рабочий день 22 действующими станциями Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) пользуются 550 тысяч пассажиров. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отметили в ведомстве, открытие новых станций БКЛ поспособствовало появлению в столице десятков новых маршрутов и пересадок.

— Востребованность БКЛ показывает, насколько она необходима городу и удобна жителям. Уже сейчас по ней перемещается столько же пассажиров, сколько на МЦК, а после полного пуска Кольца им будут пользоваться около 2,2 миллиона человек в рабочий день, — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

Он также подчеркнул, что после полного ввода БКЛ другие линии метро станут свободнее до 25 процентов, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что столичное метро превосходит мировые подземки по количеству, объему закупок и качеству поездов. Так, в период с 2010 по 2023 год Московский метрополитен по объему закупок вагонов в пять раз опередил метро Нью-Йорка, в два с половиной раза лондонскую подземку и более чем в два раза — Гонконга.