Объем рынка криптовалют в России превысил 16 триллионов рублей

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Россияне владеют криптовалютой на сумму около 16,5 триллиона рублей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники во вторник, 1 февраля.

Данную оценку, как считает издание, используют правительство и Кремль для создания концепции по регулированию отрасли. Ее получили в декабре 2021 года с помощью анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж.

Более 17 миллионов россиян, по данным сингапурского платежного шлюза TripleA, владеют той или иной криптовалютой. Возраст около 60 процентов инвесторов в данный инструмент составляет от 25 до 44 лет.

Объем рынка в России достигает примерно 12 процентов от общей мировой стоимости криптоактивов. При этом цифра может быть заниженной, поскольку некоторые трейдеры скрывают свою деятельность, отмечает Bloomberg.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство.

Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета. Также предлагается установить ответственность за нарушение запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами России.