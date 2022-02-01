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Россия сыграет с Украиной в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу

Иван Юминов

Спорт
Россия сыграет с Украиной в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу
Фото: Instagram / rfsruofficial

Сборная России по мини-футболу обыграла Грузию в четвертьфинале чемпионата Европы в Нидерландах. Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:1.

Голами среди россиян отличились Артем Ниязов (23-я минута), а также Иван Чишкала (28-я, 40-я). Команда Грузии ответила единственным мячом Бруно Петри (24-я).

Украина станет соперником России в полуфинале турнира, который состоится 4 февраля. Участниками еще одного четвертьфинала являются Испания и Словакия, а Португалия уже вышла в полуфинал.

Финал и матч за третье место пройдут 6 февраля. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.

31 января английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. Бывший полузащитник сборной Англии подписал контракт на два с половиной года, до июня 2024 года, и возглавит первую команду в матче четвертого раунда Кубка Англии против «Брентфорда» на «Гудисон Парк» в субботу, 5 февраля.

Назначение Лэмпарда произошло после тщательного процесса найма, когда несколько кандидатов прошли собеседование с мажоритарным акционером клуба и советом директоров, подчеркнули в команде. Новому наставнику, как уточняется, будет помогать талантливая команда в составе Джо Эдвардса, Пола Клемента и Криса Джонса.

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