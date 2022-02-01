Зеленский заявил об ответственном отношении Украины к Минским соглашениям

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Украина ответственно относится к Минским соглашениям по Донбассу. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во вторник, 1 февраля.

— Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. Мы — ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы, — рассказал глава государства.

Соглашения рождены «нормандским форматом», который работает, уточнил лидер. Они не являются идеальными, но Киев борется за какой-либо рабочий формат, заверил он.

Президент подчеркнул, что Киев и Москва по-разному относятся к порядку выполнения пунктов Минских соглашений. При этом следует делать что-то, что поможет «деоккупировать» территории Украины, приводит слова Зеленского РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.