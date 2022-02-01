Джонсон и Зеленский назвали ошибкой возможное вторжение России

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский назвали ошибкой возможное вторжение России на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит во вторник, 1 февраля.

— Лидеры предупредили, что любое дальнейшее вторжение России на Украину будет крупной стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия. Украина и Великобритания договорились работать вместе, чтобы укрепить безопасность Украины и ее способность защищать себя, — говорится в сообщении.

При этом Джонсон подчеркнул приверженность Лондона суверенитету и независимости Киева. Стороны, как уточняется, выразили готовность укреплять энергетическую безопасность Украины и поддерживать ее усилия по переходу к зеленой экономике.

Премьер объявил о новом пакете финансирования в размере 88 миллионов фунтов стерлингов для поддержки усилий по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от поставок энергоресурсов из России. Лидеры подтвердили свое стремление углублять стратегическое партнерство во всех сферах, представляющих взаимный интерес, отмечается на сайте Даунинг-стрит.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.