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Незаконные шиномонтаж и автомойку демонтировали в центре Москвы

Евгений Белоусов

Город
Незаконные шиномонтаж и автомойку демонтировали в центре Москвы
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 36с13-14 Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили незаконно возведенные автомойку и шиномонтаж в центре Москвы. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

— На земельном участке расположено здание, площадь которого, согласно разрешительной документации, составляет 331,2 квадратного метра. Со временем оно было перестроено. Незаконно проведена реконструкция: оборудована антресоль, изменены высотные отметки здания и возведены пристройки, — рассказал он.

Овчинский подчеркнул, что объект, по сути, был построен заново, в результате чего площадь здания увеличилась почти в 1,6 раза и составила 544,1 квадратного метра. Никакого разрешения на реконструкцию или строительство выдано не было.

На данный момент самострой полностью ликвидирован, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в 2021 году было ликвидировано более 120 объектов самостроя в Северном административном округе (САО) Москвы. Как сообщили в ведомстве, всего за 2021 год в САО было проведено 5277 контрольно-инспекционных мероприятий, из них 1566 — в отношении земельных участков и 3711 — касательно объектов нежилого фонда.

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