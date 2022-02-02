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«Стресс повторится вновь»: эндокринолог Суслова рассказала, кому опасно ездить на море зимой

Дарья Муромская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Стресс повторится вновь»: эндокринолог Суслова рассказала, кому опасно ездить на море зимой
Фото: Pixabay

Считается, что любая поездка на море полезна для нашего организма. Морской воздух, солнце, тепло действительно полезны. Но есть случаи, когда и полезные вещи наносят вред нашему здоровью. Например, поездки к морю противопоказаны пациентам с гиперфункцией щитовидной железы — это может вызвать обострение тиреотоксикоза. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог высшей категории больницы «РЖД-Медицина» в Саратове Суслова Татьяна.

— Как эндокринолог, я знаю, что проблемы с щитовидной железой существуют у большого количества населения. И вот, что происходит, когда человек уезжает из зимнего климата в жаркий морской. Дело в том, что именно щитовидная железа помогает нам приспосабливаться к смене климата. Она выполняет функцию защитника и калибровщика внутреннего климата организма. Но сделать это резко она не может. Для перехода с «зимнего» режима на «летний» и наоборот органу нужно несколько месяцев. За это время щитовидной железе нужно успеть развить или сузить систему кровеносных сосудов, увеличить или уменьшить поток гормонов к каждой клетке тела, — пояснила врач.

Поэтому, отметила она, когда из мороза минус 20 вы прилетаете в жару плюс 30, щитовидная железа оказывается в стрессовой ситуации. Все, что она делает за несколько месяцев, ей нужно успеть сделать за несколько часов.

— За неделю отдыха щитовидная железа успеет привыкнуть и вернуться к нормальной работе, но тут настанет пора возвращаться обратно в холод. И стресс повторится вновь, — сказала специалист.

Вывод такой, заключила Суслова: если вы планируете морской отдых, посоветуйтесь со своим лечащим врачом и убедитесь в том, что он не принесет вам вреда.

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