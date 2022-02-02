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Краболовное судно затонуло у причала порта в Приморском крае

Юлия Курганова

Происшествия
Краболовное судно затонуло у причала порта в Приморском крае
Фото: соцсети

В приморском порту Зарубино, у самого причала, затонуло краболовное судно. Об этом в среду, 2 февраля, сообщила Морспасслужба.

Уточняется, что угрозы разлива топлива нет. О пострадавших не сообщается.

— Краболов затонул, часть судна — над водой. На месте будет работать водолаз, обследует судно, — цитирует РИА Новости сообщение представителя ведомства.

В декабре прошлого года два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море. Два человека пропали после столкновения британского и датского кораблей в Балтийском море. Спасатели вели их поиски.

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