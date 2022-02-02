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Власти Москвы рассказали о реконструкции водопроводных и канализационных сетей в Москве

Евгений Белоусов

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Власти Москвы рассказали о реконструкции водопроводных и канализационных сетей в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 150 километров водопроводных и канализационных сетей реконструируют в столице в 2022 году. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в прошедшем 2021 году была проведена реконструкция 85 километров водопроводных и канализационных сетей. В столице активно ведутся работы по обновлению инженерных коммуникаций. С 2011 года в Москве реконструировали почти 1200 километров водопроводных и более 540 километров канализационных сетей.

— На сегодняшний день столичная инженерная инфраструктура имеет высокий запас надежности, о чем свидетельствует многолетнее отсутствие на сетях инцидентов, приводящих к длительному отключению потребителей, — отметил Бирюков.

Он также добавил, что ежегодно идут обновление и снижение износа всех московских сетей на 2,4 процента. Работы проводятся во всех округах столицы, причем 90 процентов выполняются с использованием бестраншейных методов.

Так, например, проводится протяжка нового трубопровода в существующей трубе, при восстановлении применяются полимерные рукава, используется метод горизонтально направленного бурения.

До этого, 31 января, Петр Бирюков сообщил, что специалисты начали работы по обеспечению энергоснабжением Национального космического центра (НКЦ) на западе Москвы. Он отметил, что площадь строящегося научного комплекса составит порядка 250 тысяч квадратных метров.

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